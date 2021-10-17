У Техасі під час арешту сталася стрілянина: є загиблий

Один з правоохоронців помер в лікарні. Колаж "Сегодня".
У Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту.
Про це пише AP.
Що сталося:
Зазначається, що помічники констебля намагалися провести арешт в барі, проте один з відвідувачів відкрив по ним вогонь в спину з рушниці. Один з правоохоронців помер в лікарні, ще двоє – госпіталізовані. Один з порушників було затримано, проте стрілок досі розшукується.
Поліція Х'юстона почала розслідування. Згідно їхньою версією, помічники констебля планували перешкодити пограбуванню.
Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина . В результаті двоє чоловіків отримали поранення.
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