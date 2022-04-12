У жалобному одязі та з немовлятами на руках українки зажадали від США та ЄС зупинити війну

Українці збираються на акції четвертий тиждень поспіль / Колаж "Сьогодні"

Українки, які через війну змушені були тікати зі своїми дітьми з рідного дому, четверті вихідні поспіль приходять на масштабну акцію "Марш Матерей" у великих містах Європи та Америки. У ці вихідні численні Марші Матерів пройшли в Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє в Мюнхені та вчетверте в Атланті. Жінки вимагали від світових лідерів зробити все, щоб зупинити війну – вбивство їхніх дітей.

Що відомо

Головним атрибутом акції стали ляльки, замотані в закривавлені пелюшки. Вони символізують сотні дітей, убитих російськими військовими. Також цього разу багато українок були одягнені в жалобний чорний одяг, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Бучі, Краматорську, Маріуполі, Ірпені та інших містах України.

Реклама

Марш у Кракові зібрав понад 500 українських та польських матерів та привернув увагу багатьох ЗМІ. Мирна хода пройшла від пам'ятника жертвам Катині до площі Ринок, де було оголошено хвилину мовчання, якою вшановували загиблих українських дітей, а також убитих польських солдатів у Катині та жертв Смоленської катастрофи. Цього дня у Польщі відзначають день пам'яті жертв цієї трагедії.

Акція у Кракові зібрала 500 осіб

Реклама

Учасниці Маршу Матерів у Мюнхені зібралися вже втретє. Цього разу до акції приєдналася заслужена артистка України Оксана Стебельська. Вона вимовила зворушливу промову про українську матір та жінку та заспівала народну пісню "Червона калина". Також виступила бандуристка Наталія Холоденко з піснею "Ніч яка місячна", була оголошена хвилина мовчання.

Акція у ФРН

Вперше Марш Матерей було проведено у Братиславі. Тут мирна хода зібрала понад 800 українських матерів, до яких приєдналася велика кількість словаків. Марш відбувся в центрі міста і пройшов кількома вулицями столиці Словаччини.

Реклама

У Кишиневі відбулася подвійна акція на підтримку України – рух Марш Матерів та акція солідарності з Маріуполем. У заході взяли участь як українці, так і громадяни Молдови. Учасники зібралися біля посольства Росії та пройшли до Театру опери та балету, де виклали свічками напис "Діти".

США

Вже вчетверте Марш Матерів пройшов в Атланті, США. Жалобна хода пройшла від офісу американського телеканалу CNN до Централ парку. Цього разу учасники були одягнені у чорний жалобний одяг. А до акції також приєдналися американці, що проходили повз.

Для залучення додаткової уваги до акції жінки влаштували перфоманс – створення братської дитячої могили, що була складена з ляльок у скривавлених простирадлах – символу Маршу Матерів у всьому світі, а також дитячих іграшок, одягу, взуття та свічок. Місцева капелан провела молитву за всіма загиблими, під яку було розгорнуто великий прапор України.

Акція завершилася співом "Пливе кача" та хвилиною мовчання.

"Бачачи те, як вбивають наших дітей і як намагаються зламати Україну, у кожної жінки болить серце і їй хочеться від цього болю кричати. На жаль, саме цей крик поєднує нас, сильних, сміливих жінок із активною громадянською позицією у всьому світі. І бачачи з якою силою ми кричимо в різних країнах, до нас приєднуються інші жінки, які поділяють з нами наш біль", – розповіла одна із організаторів акцій Ольга Канська.

Обстановка у світі