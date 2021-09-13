У Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП: понад 30 постраждалих, є загиблий

Автобус з туристами перекинувся. Фото: hurriyet

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. На цей момент відомо про одного загиблого і 35 поранених.

Як повідомляє hurriyet, інцидент стався в місті Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався у студентський автобус.

Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми і були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні теж досить часто відбуваються ДТП. Найпоширеніші причини це:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в червні на заході Туреччини сталося ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи. Внаслідок постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли в місцеву лікарню.

Також нагадаємо, вночі проти 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані в Херсон, врізався в світловідбивний бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Усі пасажири автобуса – громадяни України.