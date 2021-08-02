У Туреччині перекинувся автобус із туристами з Росії: є загиблі і багато поранених

Водій автобуса з російськими туристами у Анталії не впорався з керуванням і вискочив на зустрічну смугу

Біля Анталії перевернувся автобус із туристами, які поверталися в Росію / колаж "Сьогодні"

У турецькій провінції Анталья, де зараз вирують пожежі, у результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом, в якому їхали російські туристи, загинули щонайменше три людини, ще 16 отримали поранення, з них п'ятеро у важкому стані.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Росії, передає РБК.

Як розповіли виданню в компанії "Інтурист", автобус прямував з селища Конакли в аеропорт Анталії, звідки туристи повинні були вилетіти о 21:50 в Самару.

Біля Анталії перекинувся автобус з російськими туристами / F5 Haber

Загалом у автобусі було 22 російські туристи, в тому числі двоє дітей.

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"За попередніми даними дорожньої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перетнув лінію і, вискочивши на зустрічну смугу, перекинувся", – повідомили в свою чергу в генконсульстві РФ у Туреччині.

Біля Анталії перевернувся автобус з російськими туристами / Фото: CNN Turk

В "Інтуристі" спочатку заявили про чотирьох загиблих у аварії, але пізніше в Міністерстві охорони здоров'я РФ уточнили, що з 22 людей, що були в туристичному автобусі, який потрапив у ДТП в Антальї, три людини загинули, п'ять людей перебувають у важкому стані, ще двоє людей – у реанімації.

Нагадаємо, в Туреччині зараз вирують масштабні лісові пожежі, які в Анталії і Мармарисі знищують практично все на своєму шляху, щоправда туристів це не бентежить.

Ми також писали, що в аеропорту "Шереметьєво" пасажир рейсу Москва – Анталья відкрив люк аварійного виходу, оскільки не зміг витримати духоти всередині літака. Через це довелося замінити літак.

Крім того, 24 липня в Росії туристичний автобус зі 22 пасажирами з'їхав із дороги у кювет на Кубані, у результаті загинули дві людини.