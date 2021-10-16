У Великобританії дитина з'їла вечерю від забудькуватого дідуся і померла

Після вечері хлопчик пішов у парк, щоб пограти з друзями. Колаж "Сегодня"

Дитина з міста Вінсфорд (Великобританія) помер, з'ївши приготований забудькуватим дідусем окіст в горіховій глазурі.

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Пенсіонер через свою помилку випадково вбив онука

12-річний Кейсон Холлвуд страждав від астми і у дитини була алергія на горіхи. Разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Серед частувань для онуків був приготований дідусем окіст, який згодом вбив дитину. Пенсіонер забув про особливості онука.

Після вечері хлопчик пішов у парк, щоб пограти з друзями. Там у нього почалися проблеми з диханням.

Відомо, що хлопчик зателефонував матері і попросив прислати до нього одного з братів з інгалятором. Брат привіз лікарський засіб, але це не допомогло. Хлопця госпіталізували, але він помер у лікарні.

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Розтин показав, що хлопчик помер в результаті анафілактичного шоку, викликаного вживанням горіхів.

Нагадаємо, в Олександрії Кіровоградської області 18-річний хлопець отруївся дикорослими грибами. Юнак потрапив в реанімацію, повідомили в обласному лабораторному центрі.

Крім того, в Києві почастішали випадки отруєння грибами . Ми вже писали, що в минулому році за кілька місяців в Україні грибами отруїлися понад 174 людина , 11 з них лікарям врятувати не вдалося.