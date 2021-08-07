В Японії хлопець порізав ножем пасажирів поїзда – є постраждалі

Нападник сам здався і визнав себе винним, його заарештувала поліція

В Японії напали на пасажирів поїзда / Фото: REUTERS

У столиці Японії Токіо хлопець, який їхав в поїзді, встав зі свого місця і почав розмахувати ножем. В результаті постраждали 9 осіб, з них один отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Встановлено, що хлопцеві, який скоїв напад, 20 років. Він сам підійшов до продавця і зізнався, що винен. Його заарештувала поліція. Він залишив свій ніж і телефон в поїзді.

Через те, що сталося поїзд був спрямований на аварійну зупинку.

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Також ми писали про те, що в столиці біля станції метро "Лук'янівська" чоловік напав на водія автобуса під час руху. Через це сталася аварія.

Як раніше повідомлялося, на півдні Бразилії, в муніципалітеті Саудадіс, 18-річний хлопець з мачете влаштував різанину в дитячому саду. Він убив трьох дітей і двох співробітниць.