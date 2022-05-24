Угорщина запровадила надзвичайний стан через війну в Україні

Віктор Орбан заявив про запровадження надзвичайного стану у країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 25 травня з 00:00 в Угорщині запроваджується надзвичайний стан через війну в Україні. Такий захід допоможе негайно реагувати на наслідки війни в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.

Реклама

Деталі

Зокрема, він заявив, що надзвичайний стан міг бути впорядкований після того, як уряд надав можливість зробити це через внесення змін до Основного Закону. Поправку сьогодні, 25 травня, підписала президент Угорщини Каталін Новак і оголосила про це в Facebook.

"Війна була постійною загрозою для країни, а санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь і різкого зростання цін", – заявив Орбан.

За словами прем'єр-міністра, світ на порозі економічної кризи. Він вважає, що країна "повинна залишатися осторонь війни, захищати фінансову безпеку сімей, що вимагає простору для маневру".

Крім цього, Орбан наголосив, що, як і надзвичайна ситуація проти епідемії, це допоможе уряду "негайно відреагувати та захистити країну і сім’ї всіма можливими засобами". Про перші рішення він пообіцяв повідомити в середу, 25 травня.

Реклама

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинився на сайті "Миротворець". Він вказаний як "посібник російських воєнних злочинців".

Читайте також: