Угорщина запровадила НС через війну в Україні: посольство раптом "підправило" пояснення Орбана

В Угорщині пояснили, навіщо введи надзвичайну ситуацію / Фото: Колаж: Сьогодні
Угорщина через ситуацію в Україні ухвалила рішення 25 травня запровадити надзвичайну ситуацію в країні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство Угорщини в Україні.
"У зв'язку з військовою ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена у зв'язку зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні військової ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні уряду всі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливим економічним впливам, на користь пом'якшення наслідків", – йдеться у заяві.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що їхня країна "має залишатися осторонь війни, захищати фінансову безпеку сімей, що потребує простору для маневру".
Про перші заходи у рамках режиму НП угорський уряд має оголосити сьогодні.
Ситуація в Угорщині
Європарламент хоче ухвалити рішення про нафтовим ембарго проти Росії без голосу Угорщини .
Угорщина заявила, що не підтримує санкції проти РФ , які у свою чергу вона називає "економічно неприйнятними заходами". У Європарламенті наголосили, що глава уряду країни дбає лише про власні корумповані інтереси.
Шостий пакет санкцій передбачає надання Угорщини та Словаччини терміну до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у інших країнах ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.