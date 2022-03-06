Visa та MasterCard припинили свою роботу в РФ

Visa і MasterCard більше не працюватимуть в РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Платіжні сервіси Visa та Mastercard припиняють свою роботу в Росії. Найближчим часом вони припинять усі транзакції за картками.

Про це повідомляють пресслужби компаній.

Реклама

Visa

Американська компанія Visa заявила, що рішення про припинення роботи на території Росії вже вступило в силу. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції.

"Ми змушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали", – заявив Ел Келлі, голова та головний виконавчий директор Visa Inc. "Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів, та власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Та ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей".

MasterCard

Міжнародна платіжна система MasterCard теж припиняє свою роботу на території Росії. Картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею MasterCard. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи у банкоматах.

Що кажуть у РФ?

У російському "Сбєрбанку" зазначили, що випущені в Росії картки працюватимуть далі на їхній території.

Реклама

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

Читайте також