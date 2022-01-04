У Франції виявлено новий штам COVID-19 – вже почав "косити" людей

До Франції із Африки завезли новий варіант вірусу. Колаж "Сьогодні"

На півдні Франції помічено новий варіант коронавірусу, яким заразилися вже більше десятка людей. Вчені припускають, що він може бути ще заразнішим, ніж попередні штами. Про це повідомляє DW.

Новий штам до Франції завіз мандрівник, котрий повернувся з Камеруну. Виявилося, що він встиг заразити 12 людей – тести показали у інфікованих "атипову комбінацію мутацій".

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Цей варіант вірусу виявили вчені Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі, а назвали його тимчасово B.1.640.2. Попередньо вдалося встановити, що у новому варіанті виявлено 46 мутацій. Але це дослідження має пройти експертну оцінку.

Вчені не виключають, що цей варіант коронавірусу може бути заразнішим, ніж попередні. Його вивчення поки що лише на початковому етапі.

Варто зазначити, що у Франції зараз домінує штам "Омікрон" – 60% від усіх заражень.

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