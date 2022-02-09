У Франції сталася масштабна пожежа у банку, де друкують євро: деталі

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У Франції 39 осіб постраждали внаслідок пожежі у друкарні грошей центрального банку Banque de France.
Як повідомляє видання France Bleu, інцидент стався у місті Шамальєр у центрі Франції.
Пожежа в приміщенні центробанку Франції
Займання було виявлено 9 лютого близько 10-тої години ранку. Влада закликала місцевих жителів залишатися вдома і не відчиняти вікна через дим.
Загалом у ліквідації пожежі, яка тривала близько двох годин, було задіяно 70 пожежників.
Щонайменше 39 осіб отримали легкі травми, зокрема 10 евакуйованих. Серед постраждалих та двоє пожежників.
Частина будівлі центробанку Франції, де друкуються гроші, не постраждала. Наразі триває розслідування причин займання.
Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?
- Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і повзком пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
- щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся повзком у глибину приміщення;
- присядьте, глибоко вдихніть, розкрийте або розбийте вікно, висуньтесь і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
- якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і повзком пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
- якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.