Військова колона Росії з вантажівками попрямувала у бік Харкова – Reuters

Військових помітили місцеві жителі / Колаж "Сьогодні"

У російській Білгородської області помічена військова колона з понад 100 вантажівок із солдатами. Колона рухається у напрямку українського кордону.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидця без будь-яких подробиць.

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