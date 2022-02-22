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Військова колона Росії з вантажівками попрямувала у бік Харкова – Reuters

Ірина Ковальчук
22 лютого, 20:42
Пишуть, що військові з технікою прямують до кордону Білгородської області. До Харкова всього 40 км

Військових помітили місцеві жителі / Колаж "Сьогодні"

У російській Білгородської області помічена військова колона з понад 100 вантажівок із солдатами. Колона рухається у напрямку українського кордону.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидця без будь-яких подробиць.

Обстановка

  • Тривожне повідомлення з'явилося лише через пару годин після того, як Рада Федерації Росії прийняла ухвалу про відправку російської армії за кордон. При цьому в яку країну мають вторгнутися путінські солдати, не повідомляється.
  • Також Міністерство закордонних справ Росії заявило про намір евакуювати персонал російських дипломатичних закладів в Україні.
  • Під час свого брифінгу у Кремлі Володимир Путін вкотре висунув ультиматум Києву щодо НАТО: "Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО і дотримувалася б нейтралітету".
  • Українські розвідники перехопили розмови бойовиків т.зв. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.
  • Жодні переговори з Києвом Путін вести не збирається. В черговий раз він заявив, що щодо Донбасу Україна має розмовляти з сепаратистами.