Військова колона Росії з вантажівками попрямувала у бік Харкова – Reuters

Військових помітили місцеві жителі / Колаж "Сьогодні"
У російській Білгородської області помічена військова колона з понад 100 вантажівок із солдатами. Колона рухається у напрямку українського кордону.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидця без будь-яких подробиць.
Обстановка
- Тривожне повідомлення з'явилося лише через пару годин після того, як Рада Федерації Росії прийняла ухвалу про відправку російської армії за кордон. При цьому в яку країну мають вторгнутися путінські солдати, не повідомляється.
- Також Міністерство закордонних справ Росії заявило про намір евакуювати персонал російських дипломатичних закладів в Україні.
- Під час свого брифінгу у Кремлі Володимир Путін вкотре висунув ультиматум Києву щодо НАТО: "Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО і дотримувалася б нейтралітету".
- Українські розвідники перехопили розмови бойовиків т.зв. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.
- Жодні переговори з Києвом Путін вести не збирається. В черговий раз він заявив, що щодо Донбасу Україна має розмовляти з сепаратистами.