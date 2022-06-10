Військовий експерт спрогнозував плани Путіна до 1 липня

Генерал-лейтенант запасу розповів, яка на сьогодні доля України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поставив завдання російському командуванню до 1 липня захопити та окупувати Донецьку область в її адміністративних межах.

Про це повідомив генерал-лейтенант запасу, військовий експерт Ігор Романенко в інтерв'ю ведучому Євгену Кисельову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Участь України

Водночас, на думку експерта, йдеться і про утримання Херсонської частини Запорізької області:

"Це не кажучи вже про "ЛДНР", наскільки можна, як ми бачимо, в Харківській області – вони сказали, що частина області повинна відійти до прикордонної області РФ. Тобто готується легітимація позицій, пов'язаних із тим, що все захоплене в прискореному порядку має стати територією РФ".

А далі, як зазначив Ігор Романенко, у РФ відома схема, яка вже зараз напрацьовується – з приводу того, що "це російське", "якщо Україна дозволить собі завдавати ударів по РФ" тощо.

"Це як із Кримом, наприклад. Американці, німці, французи, італійці кажуть, що так, ми поставляємо це озброєння з урахуванням того, що дайте обіцянку – не застосовуватимете її по території РФ. У дискусіях я ставив запитання: а чий Крим? Для нас відповідь зрозуміла – він була анексований. Американці в цьому підтримують. Якщо це наша територія, захоплена противником, то ми маємо право на те, щоб завдавати ударів, наприклад, в базування кораблів, підводних човнів, які стріляють по нашій державі, по всій території. Логічно? Абсолютно. Міжнародне право підтримує Україну як державу в цьому? Однозначно", – зазначив він.

Також він заявив, що війна полягає не лише у веденні відповідних дій – є й війна в дипломатії, інформаційній складовій. Усі вони, на думку експерта, є дуже важливими, тому доводиться боротися на всіх цих фронтах.

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"Це на сьогодні доля України – відстоювання своєї свободи та суверенітету", – заявив Ігор Романенко.

Раніше "Сьогодні" писало про те, що колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов уже поділився планами про те, що робитимуть окупанти в місті, якщо їм вдасться його відбити в наших військових. Водночас Україна продовжує протистояти російському військовому вторгненню і знищувати ворога. Минулої доби РФ втратила 200 солдатів, 11 танків та іншу військову техніку.