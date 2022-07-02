Військовий експерт США назвав причини повільного постачання зброї в Україну

Затягування постачання зброї США – це зрада України.

Про це заявив на телемарафоні "Єдині новини" капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

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Подробиці

"Це зрада, що ми не даємо достатньо потрібної зброї Україні. Моя країна може, я певен. У нас HIMARS всіх конфігурацій понад дві тисячі. А Україні потрібно 50-60, щоб переламати хід війни. І все це стоїть у наших ангарах у Європі як резерв, але ніхто не поспішає їх передавати", – йдеться у повідомленні.

Яку нову зброю Україна отримала від Заходу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій уже успішно працюють три види 155-мм артилерії : гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155 мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

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Зі свого боку Польща передала ЗСУ самохідні гаубиці KRAB калібру 155 мм, а також навчила українських артилеристів працювати з ними.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні на 700 мільйонів доларів, у рамках якої будуть надані сучасні реактивні системи залпового вогню дальнього радіусу дії HIMARS.