Відновлення України сплатять грошима російських олігархів – ЗМІ

Гроші російських олігархів можуть кинути на відновлення України / Фото: Колаж: Сьогодні
Західні союзники розглядають питання, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України. Про це пише видання АР з посиланням на урядовців, знайомих із цим питанням.
Заступник прем'єр-міністра та міністр фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки у Німеччині минулого тижня.
За словами одного чиновника, Фріланд особисто знайома з деякими олігархами і це питання вона підняла після їхнього звернення до неї з такою пропозицією.
Чиновник також зазначив, що українська сторона в курсі обговорень, а також, це на користь Заходу, щоб ці олігархи відмежувалися від президента Росії і водночас забезпечували фінансування України.
"Ми б про це не говорили, якби не було певного комфорту з боку українців. Ми маємо знати, що це працює і для них", – розповів він на умовах анонімності.
Передісторія
- Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.
- Також повідомлялося, що олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій , введені у відповідь на вторгнення російської армії на територію України Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.
- На початку березня шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Це власник "Новатека" Леонід Міхельсон, засновник "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
- 16 березня стало відомо, що країни Заходу організували цільову групу розслідувачів, які шукають активи російських олігархів для арешту у межах санкцій.
- 15 березня Великобританія розширила список санкцій фізичних осіб з Білорусі та РФ 370 прізвищами людей, з якими заборонено мати справу та активи яких заарештовані на території Сполученого Королівства. З них 51 особа – олігархи та члени їхніх сімей.
- Активно відбувається арешт дорогих яхт та літаків російських мільярдерів. Наприклад, влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, голови "Ростеха" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.