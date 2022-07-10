Ось вам і імпортозаміщення! Дружина Пєскова зганьбила з НАТОвською гвинтівкою

Навка показала, як проводить час у тирі / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова вирішила похвалитися тим, що проводить час у тирі, проте її фотографія викликала лише глузування у користувачів соцмереж.

Під час відвідин тиру олімпійська чемпіонка взяла до рук штурмову гвинтівку F90MBR, яка стоїть на озброєнні військ країн НАТО, і опублікувала це фото в Instagram.

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"Російська жінка має вміти все", – підписала знімок Навка.

Але користувачі соцмережі почали залишати зовсім не ті коментарі, які найімовірніше вона хотіла отримати. Дехто нагадав Навці про її походження – що "російська жінка" народилася насправді в українському місті Дніпропетровську, а за національністю вона взагалі єврейка.

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Хтось пожартував, що Навка тренується захищати свій будинок, бо начиталася новин про Шрі-Ланку.

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Один з користувачів зазначив, що зробила фото в американському одязі і з американською зброєю в руках.

Нагадаємо, що на льодовому шоу "Лебедине озеро" російської фігуристки Тетяни Навки загинув один зі співробітників, які розбирали декорації до постановки.

Раніше ми писали про те, що Пєсков з дружиною засвітилися для відпочинку у Криму.