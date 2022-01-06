"Все вирішиться за 2-3 дні": посол Казахстану пояснив, що відбувається з протестами

Дархан Калєтаєв. Фото: колаж "Сьогодні"
Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
"Я сподіваюся, що наші правоохоронні структури до кінця доведуть роботу", – сказав він.
Калатаєв додав, що серед правоохоронців загинуло 13 людей, серед протестувальників – даних немає, але за медичною допомогою звернулося понад 200 осіб.
Крім того, посол заявив, що в Казахстані очікують три тисячі військових із країн ОДКБ.
"Вони будуть задіяні на охороні стратегічних об'єктів та великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ вийдуть із країни", – сказав Калатаєв.
За словами посла, в Алмати проводиться зачистка, а в Нур-Султані безпечно. Збитки від протестів поки що підрахувати важко.
Крім того, Калатаєв заявив, що офіційною позицією влади було до кінця не застосовувати силу проти мітингувальників, а всі вимоги протестувальників було виконано.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.