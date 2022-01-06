"Все вирішиться за 2-3 дні": посол Казахстану пояснив, що відбувається з протестами

Дархан Калєтаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Я сподіваюся, що наші правоохоронні структури до кінця доведуть роботу", – сказав він.

Калатаєв додав, що серед правоохоронців загинуло 13 людей, серед протестувальників – даних немає, але за медичною допомогою звернулося понад 200 осіб.

Крім того, посол заявив, що в Казахстані очікують три тисячі військових із країн ОДКБ.

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"Вони будуть задіяні на охороні стратегічних об'єктів та великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ вийдуть із країни", – сказав Калатаєв.

За словами посла, в Алмати проводиться зачистка, а в Нур-Султані безпечно. Збитки від протестів поки що підрахувати важко.

Крім того, Калатаєв заявив, що офіційною позицією влади було до кінця не застосовувати силу проти мітингувальників, а всі вимоги протестувальників було виконано.

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Протести у Казахстані