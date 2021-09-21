Завжди цікавився війною і зброєю – що відомо про пермського стрілка

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Матір пермського стрілка Тимура Бекмансурова дала свідчення поліції. Вона заявила, що у неї була ідеальна дитина – спокойна, турботлива і без шкідливих звичок. При цьому вона зізналася, що Тимур не любив людей і завжди хотів купити рушницю.

Про це пише Telegram-канал Shot.

Комунікабельний, але людей не любив

У Бекмансурова була дівчина, вони вчилися разом до 9 класу, але навесні 2021 розлучилися з невідомої причини. У суспільстві Бекмансуров був "комунікабельним, легко знайомився з людьми", і розумів їх психологію. При цьому, каже мати, людей він не любив.

Жінка назвала сина "ідеальною дитиною" і зовсім не агресивною. Близько місяця тому він видалив свою сторінку в соцмережах і весь час був удома.

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Захоплювався історією і зброєю

Батько Бекмансурова був у Сирії у відрядженні, тому хлопець багато читав на цю тему. Він вступив на юридичний факультет, тому що мріяв стати військовим або поліцейським, але здоров'я не дозволяло і він хотів бути ближче до цих професій.

"Наскільки я знаю, він багато читав інформації на військову тему, зокрема про Сирію, де раніше у відрядженні перебував його батько ... Ніяких захоплень сина, крім зброї та історії, я не знаю", – розповіла жінка.

Купити зброю Тимур мріяв останні три роки – тоді, за її спогадами, він перестав грати в ігри і розібрав свій комп'ютер. Батько не був проти, тому що вважав, що для чоловіка це нормальне бажання.

Мати не знала про плани сина

Жінка стверджує, що не знала, що син купив спецодяг і готувався до злочину. Нацистську чорну каску часів Другої світової, у якій він прийшов вбивати, Бекмансуров купив рік тому. Спочатку вона була зелена, але він її чомусь перефарбував цього літа.

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