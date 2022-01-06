"Всіх знищувати": у Казахстані востаннє попередили протестувальників

Центральна площа Алмати 6 січня 2021 року / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада Казахстану, де з 2 січня розпочалися акції протесту, вирішила не церемонитися з протестувальниками, які відмовляться підкорятися правоохоронцям у випадку, якщо у таких людей буде зброя, вирішено відкривати вогонь на ураження.

Про це повідомляє "Радіо. Азаттик".

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Жертви

"У разі збройного опору законним вимогам скласти зброю – ведеться їх знищення", – йдеться у повідомленні МВС Казахстану.

Влада Казахстану називає лише дані про поранених та вбитих з боку співробітників правоохоронців та силовиків. У МВС заявили, що загинули 18 їхніх працівників.

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За даними поліції Алмати, під час спецоперації було застрелено десятки людей, які атакували будівлю УВС. Постраждалі також є у Шимкенті та Кизилорді.

Міністерство охорони здоров'я Казахстану повідомляє, що з початку протестів понад 1000 людей отримали поранення та 400 госпіталізовано. На даний час у реанімаційному відділенні перебувають 62 особи.

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За даними Верховного комісара ООН, лише в Алмати близько тисячі людей отримали поранення під час протестів.

Ситуація