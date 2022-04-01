ЗСУ отримають нову техніку для боротьби з російськими окупантами

Австралія допоможе Україні військовою технікою / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Австралії відреагувала на прохання президента України Володимира Зеленського про надання військової допомоги і відправить нашим військовим бронетранспортери Bushmaster власного виробництва. Про це заявив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон. CNN .

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це і бронежилети... Ми збираємося відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди (в Україну) наших літаках C-17", – сказав Моррісон.

Допомога зброєю

Найбільше ми отримали від США, також у лідерах Велика Британія та Канада. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував можливість постачання Євросоюзом зброї до України. ЄС уже профінансував постачання летальної зброї до України на суму 500 млн євро.

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ФРН надали Україні протитанкові комплекси та ракети Stinger.

Данія та Естонія поставили нам дві партії "Джавелінів" та 2700 гранатометів. Хорватія також відправить до України зброю на €16,5 млн, гвинтівки та кулемети.

4 березня надсилання військової допомоги в Україну підтвердила Франція. Також боєприпаси нам відправили:

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Литва;

Латвія;

Чехія;

Польща;

Нідерланди.

У середині березня допомога зброєю збільшилася в рази, Велика Британія навіть анонсувала виділення нашій армії ПЗРК Starstreak, яка до цього була тільки у двох армій світу.

США 16 березня анонсували виділення такої зброї: