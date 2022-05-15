ЗСУ пішли в контратаку, а G7 висунула Росії вимоги. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Україна розпочала контрнаступ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 81-й день війни, російські окупанти зазнають втрат, ЗСУ проводять контрнаступ, а Комісія ЄС розробила дорожню карту для втручання на енергетичний ринок.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії в Україну.

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Контрнаступ ЗСУ

The Wall Street Journal пише, що Україна розпочала контрнаступ на східне місто Ізюм, спрямований на зрив російських ліній постачання на Донбас. Українські сили продовжили очищати села на північ від Харкова.

Блокування українських портів

The Washington Post пише, що G7 вимагає від РФ звільнити морські шляхи експорту українського зерна та сільськогосподарської продукції, який є критично важливим для продовольчої безпеки світу. Ціни на харчі зростають, а Всесвітня продовольча програма попереджає про "катастрофічні наслідки", якщо українські порти залишаться заблоковані.

Ціни на газ

Bloomberg повідомляє, що ЄС розглядає можливість обмеження ціни на газ у випадку перебоїв постачання з Росії. Комісія ЄС розробила дорожню карту для втручання на енергетичний ринок. Вторгнення РФ в Україну посилило нестабільність цін на енергоносії в ЄС.

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Провал армії РФ

Reuters пише, що українські війська розпочали контрнаступ поблизу Ізюма на сході України, що може стати серйозною невдачею для планів Москви захопити весь Донбас. Російські війська зосередили більшу частину своєї вогневої потужності на Донбасі під час "другого етапу" свого вторгнення, про яке було оголошено 19 квітня, після того, як їм не вдалося захопити Київ з півночі в перші тижні війни.

Втрати окупантів

The New York Times, посилаючись на дані британської розвідки, пише, що Росія втратила третину своїх сухопутних сил, якими атакувала Україну в лютому. Воєнна кампанія із захоплення території на сході України втратила оберти.

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