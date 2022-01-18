Напад Росії: шведські діти налякані відео у TikTok

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Загальнонаціональна гаряча лінія захисту прав дітей у Швеції почала отримувати телефонні дзвінки від громадян, які були стурбовані можливим нападом Росії на Швецію.

Про це розповідає Liga.net, посилаючись на видання Defense One.

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Як повідомляється, безліч дітей були налякані відеороликами в TikTok, де зазначалося, що "російські війська бомбитимуть Швецію або навіть спробують вдертися".

Діти отримували страшну інформацію

Водночас десятки батьків підтвердили, що їхні діти отримували лякаючу інформацію в TikTok, а потім запитували у них, чи РФ планує війну проти Швеції.

"Вчора мій 11-річний син був дуже наляканий. Він запитав, чи скоро буде війна", – написала одна із матерів.

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Також, за інформацією Defense One, BRIS – загальнонаціональна шведська організація із захисту прав дітей – почала отримувати телефонні дзвінки від дітей і підлітків, стурбованих "вторгненням, що насувається". Як заявила соціальний працівник BRIS Марі Ангселл, алгоритм TikTok налаштований так, що діти, які переглянули такі відео один раз, потім отримують їх дедалі більше.

Поки що невідомо, хто саме лякає дітей. Як зазначається, розв'язати проблему взялося Шведське агентство психологічного захисту.

Що відбувається у Швеції

13 січня у Швеції заявили про нарощування своєї активності на о. Готланд через посилення напруги між НАТО та Росією на тлі агресії РФ проти України.

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"Відсьогодні у нас з'являться патрулі, які будуть видно у певних місцях, у тому числі у Вісбю (адміністративний центр острова – ред.)", – сказав представник Готландського полку Томас Ангшаммар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що "кожна країна має право робити власний вибір безпекової політики", коментуючи заяви Росії про неприйняття нових країн до НАТО.

За її словами, шведська сторона "рішуче виключає всі переговори щодо основ європейського порядку безпеки".