Вибори в Німеччині: партія Меркель йде впритул з головними конкурентами

Партія Меркель може програти вибори. Колаж "Сьогодні"

На парламентських виборах в Німеччині партія чинного канцлера Ангели Меркель ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини йдуть нога в ногу згідно з першими даними екзитполів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Так, exit poll інституту дослідження громадської думки Infratest Dimap для першого телеканалу німецького суспільно-правового телебачення ARD показав рівність між партіями: СДПН і ХДС/ХСС набирають по 25% голосів.

"Альтернатива для Німеччини" (АдГ) і "Вільна демократична партія" набирають по 11%, "Зелені" – 15%, "Ліві" – 5%.

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А ось за даними дослідницької групи "Вибори" (Forschungsgruppe Wahlen) для телеканалу ZDF СДПН вирвалася в лідери з 26% голосів. ХДС/ХСС набирають 24%.

"Зелені" набирають 14,5%, "АдГ" – 10%, "Вільні демократи" – 12%, "Ліві" – 5%.

Вибори-2021 у Німеччині

Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН;

До Бундестагу обирають 598 депутатів;

Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр;

У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений у Бундестазі;

Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.

Раніше ми повідомляли, що журналіст спрогнозував наслідки виборів у Німеччині для України.

Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.