Я розчарований поведінкою Путіна – Берлусконі

Сільвіо Берлусконі заявив, що розчарований у Путіні, якого раніше вважав за свого друга. Колаж "Сьогодні"

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "глибоко розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення Росії до України.

Він сказав про це у виступі перед прихильниками своєї партії "Вперед, Італія", повідомляє Ansa.

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85-річний мільярдер назвав агресію щодо України безпрецедентною.

"Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", – наголосив Берлусконі.

Берлусконі вважає, що РФ не може заперечувати свою відповідальність за масові вбивства в Бучі та інших українських містах.

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"Перед особою жаху масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України, справжніх військових злочинів Росія не може заперечувати свою відповідальність", – сказав колишній італійський прем'єр.

Він переконаний, що на користь Росії встановити та зрадити суду винних у "поведінці, яку закон і мораль вважають неприйнятним навіть під час війни".

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