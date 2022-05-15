"Яскраве відображення боротьби за свободу!" Борис Джонсон відреагував на перемогу України на Євробаченні-2022

Борис Джонсон привітав українців з перемогою. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою на Євробаченні-2022. Він вражений талантом українців. Також Джонсон наголосив на боротьбі за свободу нашого народу.

Про це Борис Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", – сказав прем'єр-міністр.

Крім того, він похвалив виступ Великобританії на Євробаченні-2022, і заявив, що пишається.

Зеленський прокоментував перемогу Kalush Orchestra

Президент України Володимир Зеленський віддячив Kalush Orchestra за перемогу на Євробаченні-2022. Відповідну заяву глави держави написав на сторінці у своєму Facebook.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!" Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" – заявив Зеленський.

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