За місяць РФ втратила в Україні більше солдатів, ніж за 10 років війни СРСР в Афганістані

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія за місяць війни в Україні втратила більше солдатів, ніж за 2,5 роки у Чечні, а також за 10 років війни СРСР в Афганістані.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Як зазначається, втрати РФ, за даними Міноборони України, складають близько 16 000 осіб особового складу. Водночас у чеченській війні Росія втратила 13 000 осіб, а в афганській війні СРСР – 15 100 осіб.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 16 400 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 640 броньованих машин окупантів та 117 літаків.

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