Змова проти Білорусі: Лукашенко звинуватив США і терористів ІДІЛ

Лукашенко заявив про терористичні осередки в Білорусі. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пов'язав вбивство співробітника КДБ з "терористичним угрупуванням" і вважає, що за ними стоїть американське ФБР.

Про це він сказав на сьогоднішній нараді з керівництвом Адміністрації президента.

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Він запитав своїх чиновників, який в принципі може бути зв'язок між айтішником, що стріляв у співробітника КДБ, і так званим "Рабочым рухам (укр."Робітничий рух")".

"Яке відношення цей айтішник, який має зарплату на місяць в 10 разів більше, ніж середня зарплата робітників, яке він має відношення до цих робібтників? Та жодного. Це звичайні "іділовські" осередки європейського розливу на території Білорусі", – сказав Лукашенко.

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За його словами, такі осередки складалися з 2-12 осіб.

"Поки більш ніж 10-12 ми не знайшли в багатотисячних колективах. Але це те ядро, яке мало підірвати трудові колективи зсередини. Чим вони займалися я на засіданні Конституційної комісії вам сказав: від шпигунства про те, як Головченко буде обходити санкції, до інформування того активу, на який можна розраховувати. Від шпигунства до майбутнього заколоту", – підкреслив білоруський лідер.

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Водночас Лукашенко не забув згадати і "руку США" в історії з білоруськими "шпигунами".

"І коли ми почали працювати за цими мерзотниками, ми побачили, що це за "рух". Це звичайні терористи, вони ж зараз зізнаються і кажуть, де хотіли здійснювати теракти. Найбільше насторожує, що вони зараз основне вістря направили проти залізниці. Вони ж розуміють, що Білорусь – транзитна країна. і Комітет держбезпеки нещодавно доповів: вони виявили прямі контакти зі спецслужбами США і, насамперед, ФБР", – резюмував він.

Загибель співробітника КДБ

29 вересня співробітники КДБ намагалися штурмом взяти квартиру мінчанина Андрія Зельцера, співробітника IT-компанії EPAM Systems (компанія заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів у Білорусі). 31-річного чоловіка звинувачували в терористичній діяльності.

Під час проникнення в його квартиру Андрій відкрив вогонь з рушниці і завдав смертельних поранень співробітникові КДБ. Вогнем у відповідь його застрелили.

Слідчий комітет Білорусі затримав дружину Андрія за підозрою у співучасті у вбивстві співробітника КДБ, мовляв, вона сприяла вчиненню злочину.

Читайте детальніше про цю історію в нашій статті "КДБ проти айтішника – нові репресії в Білорусі та чи візьметься опозиція за зброю".