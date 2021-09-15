Змагаються з Кім Чен Ином? У Південній Кореї запустили балістичну ракету

Південна Корея провела успішний запуск балістичної ракети. Колаж: "Сьогодні"

Південна Корея провела успішні випробування балістичної ракети (БРПЛ), яку запустили з підводного човна. Завдяки цьому Південна Корея стала першою неядерною державою, яка розробила таку ракету.

Про це повідомляє Reuters.

На випробуваннях балістичної ракети був присутній президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Запуск ракети відбувся з нового підводного човна Dosan Ahn Chang-ho, який важить 3000 тон, її ввели в експлуатацію в минулому місяці.

Офіційні особи не вдавалися в подробиці технічних характеристик БРПЛ, але місцеві ЗМІ повідомляють, що вона отримала кодову назву Hyunmoo 4-4 як варіант національної балістичної ракети Hyunmoo-2B, яка може долати відстань близько 500 км.

Ця ракета зробила Південну Корею першою країною, яка не має ядерної зброї, але розмістить таку ракету. Інші країни, які випробували або розробили БРПЛ, включаючи США, Росію, Китай, Великобританію, Францію, Північну Корею та Індію, зазвичай проектували їх так, щоб вони несли ядерну зброю.

Гра на рівних: Південна Корея і КНДР провели запуск ракет

Запуск південнокорейських ракет пройшли на тлі північнокорейських. У середу, 15 вересня, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет в бік Японського моря. Ракети були випущені з центральних районів країни. Південнокорейські та американські служби аналізують деталі.

У свою чергу в офісі південнокорейського президента заявили, що їх запуск ракет зіграє ключову роль в створенні самооборони і світу.

"Володіння балістичною ракетою має важливе значення для забезпечення стримування від всеспрямованих загроз і, як очікується, зіграє ключову роль в створенні потенціалу самооборони і миру на Корейському півострові", – заявили в офісі південнокорейського президента.

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японії

За даними Міноборони Японії, запуск ракет був проведений о 7:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом). Там також зазначили, що вони не зачепила японську територію, траєкторія їхнього польоту також не проходила над японською виключною економічною зоною.

Проте Міноборони Японії вважає запуск ракет серйозною проблемою для всього міжнародного співтовариства.

"Запуск ракет загрожує миру і безпеці нашої країни та регіону, а також порушує резолюцію ООН", – заявив прем'єр-міністр Есіхіде Суга.

Також екстрену нараду скликав уряд Південної Кореї. Останнім часом КНДР знову активізувалася – зокрема на вихідних були запущені кілька ракет малої дальності.

Раніше ми писали: