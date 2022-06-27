Зеленько: Майже половина військової промисловості Росії – це фейк

Фактично, вся технологія виробництва ніякого відношення до Росії не має. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін маніакально намагається копіювати свого кумира Йосипа Сталіна. Але чим більше він намагається його копіювати, тим сильніше господар Кремля стає схожим на лідера фашистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Про це, а також про те, чому в Росії не спрацює імпортозаміщення, розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проекту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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Психологічний гібрид Сталіна та Гітлера

- У Росії сталася низка дивних смертей. Кілька днів тому того, хто носив ядерну валізку для Путіна – її знайшли з важким пораненням. Невідомо, чи це пов'язано з якимись фінансовими махінаціями чи особистим перерозподілом простору навколо Путіна, але все, що стосується оточення Путіна, все що стосується озброєння Росії, це зараз нас, українців, непокоїть. Скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, та чи є тут прямий зв'язок?

- Є дві новини та обидві погані. Перша: Путін маніакально, і це вже, мабуть, поза здоровим глуздом, намагається копіювати свого кумира Сталіна. Але що далі він його намагається копіювати, то більше виходить Гітлер, і це якраз є друга новина. Тобто ми зараз маємо психологічний гібрид Сталіна та Гітлера, але між ними було дуже багато спільного і насамперед це зачистка оточуючих навколо себе.

Ось зараз висунувся Медведєв, бо він взяв він роль Гімлера. Він хоче знищувати, вбивати, він готовий створювати концтабори. Путіну такий подобається, йому такий підходить. Хто не показуватиме криваві, жорстокі ікла, ті знищуватимуться. Вони можуть виконати завдання. Не тому, що вони шпигуни, а тому, що злякаються, тому що своя шкура ближче до тіла та тому, що красти вони звикли більше, ніж воювати. Тому ці зачистки – це зачистка злодіїв, щоб залишилися патологічні вбивці і збоченці.

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Інший момент пов'язаний із тим, що провалилася головна операція. Це навіть не операція в Україні, це операція імпортозаміщення. Схема, яку оточення Путіна придумало, була простою як двері. Він ставив завдання, як Сталін ставив завдання спецслужбами – вкрасти технологічні секрети, вкрасти документацію та врешті-решт вкрасти зразки техніки для того, щоб зробити свою. Т-34 це повна копія українського танка нічого свого радянського ніколи не існувало.

Фейкові заводи, шантаж та терор

- І так продовжується до сьогодні?

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- Так, але за Сталіна крали технології та жалюгідно їх копіювали. Йшли примітивним китайським шляхом – ми купимо авто, розберемо, а потім зробимо копію. Їхати буде не так добре, але буде приблизно їхати. У Путіна такої ідеї немає. Залишаються гроші, шантаж та терор. Успіху великого немає, і тоді його чиновники зробили просту річ – вони налагодили постачання західних виробів сюди, видаючи за те, що це вони роблять. Тобто фейковий завод десь на Уралі, який начебто робить системи управління вогнем і його показують Путіну, він задоволений. А потім якась Литва чи Польща, чи ще хтось перекриває постачання і виявляється, що жодний завод нічого не випускає.

- Це випускалося на Заході і привозилося під виглядом зроблено на Уралі?

- Під виглядом зробленого, так. Уявіть скільки грошей на такий завод виймають із бюджету, хоча насправді зроблено просто звичайну торгову схему: щось платиться, але набагато більше крадеться.

- Ці дивні смерті банкірів чи навколо бізнес-проектів "Газпрому" – це саме наслідок того, що ці схеми почали проявлятися?

Вони почали валитися тому, що всі злодії. Фактично вся технологія жодного відношення до Росії не має, і якщо Росія випускатиме танки, то вони просто не їдуть, безпілотники – не літають, нічого там немає. Як тільки логістичні ланцюжки постачання припиняються, то треба діставати Т-62, кулемети Шпагіна (ППШ) та озброюватися тим, що вкрав свого часу Сталін та його міньйони.

Крадуть гроші фурами

- Коли ми говоримо про вкрадене, про які цифри може йтися?

- Коли ми говоримо про вкрадене на фейкових заводах та на виробництві, ми говоримо про трильйони рублів. Мільярд рублів – це десь 50 мільйонів доларів. Це дуже мізерна сума для верхівки путінської ієрархії. Путінська верхівка починається від 2-3-зіркового генерала. Це вже ставки: 100, 200, 500 мільйонів доларів. За таку гарну операцію там цифри взагалі абсолютно божевільні. Енергоносії – бюджет Росії колосальний. Європа його наповнює настільки швидко, що зараз її не встигають розкрадати. Якщо раніше вони могли все це перекачувати на Захід, то тепер це не валізи, це не кімнати з грошима, це фури з грошима.

Обдурюють навіть Путіна

- Але ж це не може робитися без відома Путіна? Він точно знає – що, де і скільки було вкрадено, наскільки кожна людина чи кожна вертикаль збагатилися?

- Він дуже хоче все знати, але він не знає цього у багатьох моментах, бо є кримінальні ланцюжки, які замкнуті самі на себе. І чому відбуваються ці смерті – відбувається зачистка усередині. Вони обдурюють Путіна, вони ходять тонким лезом. Коли крадуть трильйони, треба це приховати. Для цього найкраще – труп. На труп можна списати що завгодно.

Хто наступний?

- Якщо прогнозувати далі, то кому може загрожувати найближчим часом така ж сумна доля?

- Той, хто буде найбільш компромісний і миролюбний, той, хто не скаже, що треба негайно

завдавати ядерного удару по Європі. Бо чому, по суті, Медведєв такий активний? Чому Соловйов? Чому решта? Поки вони є такими собі зубами акули, вони Путіну потрібні, і навіть якщо спливе, що вони його грабували, то порівняно з тим, що вони можуть у його хворій фантазії виконати завдання підкорення Європи, вони йому потрібні.

До речі, ніхто ж це завдання не скасовував. Чомусь ми забули, що 3 роки тому у травні була так звана доктрина Герасимова 2.0. Це був відкритий виступ в Академії генерального штабу Російської армії, двогодинний виступ начальника генерального штабу, на якому він проголосив доктрину захоплення Європи, військового захоплення Європи, поетапно. І цю доктрину ніхто не скасовував. Тобто від відкритої війни із застосуванням тактичної ядерної зброї ніхто не відмовлявся.

Навіщо Росії захоплювати Європу?

- Якщо зараз Росія має можливість отримувати 1 мільярд євро від торгівлі з Європою, навіщо її захоплювати та знищувати, нічого не отримавши у результаті?

- Ось тут спрацьовує дуже низький рівень розвитку всіх міньйонів та його самого. Він вирішив це як звичайний гопник, який зупиняє у підворітті людину з гаманцем. Людина віддає йому гроші і в нього фантазія: "ага, то якщо я його вб'ю, то в нього в кишенях буде ще більше грошей". А те, що це заробляє жива людина, а не тягає із собою кілограми грошей, до неї не доходить. Тобто він думає, що якщо Німеччина може платити 1 мільярд на день, то якщо він зайде до Німеччини, то він отримає 100 тисяч мільярдів, і відразу всі вони будуть його, і німці відразу почнуть працювати на нього, і він знову такий а великий, переплюнувши свого кумира Сталіна. Фантазії примітивного кримінального гопника.

- Коли ми говорили про фейкові заводи в Росії – наскільки високий відсоток таких виробників, створених для картинки?

- Від 25 до 30 відсотків. Тобто фактично від чверті до третини ВПК Росії – це фейк.