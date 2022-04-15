Зеленський попросив Байдена ввести одну із найпотужніших санкцій проти РФ – Washington Post

Зеленський просив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму. Це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій, яку можуть запровадити США.

Про це пише видання The Washington Post.

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Деталі

Звернення Зеленського надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну. Байден заявив українському колезі, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Поява РФ у списку держав-спонсорів тероризму означатиме запровадження санкцій проти будь-якої країни, яка продовжуватиме вести нормальну економічну співпрацю з Росією, заморожування всіх активів Росії на території США, включаючи всю нерухомість, а також заборону на експорт будь-яких товарів подвійного призначення.

Автори статті наголошують, що американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть за часів Холодної війни.

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Пропозиція Зеленського надійшла у той час, коли Вашингтон прагне утримати свою тонку мережу альянсів на тлі зростання цін на енергоносії та інфляції, які посилюються безпрецедентним набором санкцій проти Росії.

"Додавання Росії до списку держав-спонсорів тероризму було б варіантом для ядерної економіки", – написав Джейсон Блазакіс, колишній чиновник Держдепартаменту та експерт з визначення тероризму.

Санкції проти РФ

У світі дедалі більше країн та компаній відмовляються від співпраці з Росією через війну в Україні. Нещодавно світовий трейдер Vitol Group заявив про те, що не укладатиме нових контрактів і більше не купуватиме російську нафту та нафтопродукти. Повністю відмовитися від енергоресурсів із РФ компанія планує до кінця 2022 року.

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Раніше про плани з припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell та Exxon Mobil. Від торгівлі енергоносіями агресора відмовилися США та Великобританія, проте низка країн ЄС все ще не наважилися на цей крок.

Незважаючи на те, що Індія активно торгує з агресором через великі знижки на енергоносії, найбільша індійська нафтова корпорація відмовилася від співпраці із РФ. Indian Oil вже повідомила учасникам ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів.

Крім цього, у Греції вже знайшли спосіб відмовитися від російського блакитного палива Хоча зробити це складно, влада та приватні компанії співпрацюють, щоб реалізувати план якнайшвидше.