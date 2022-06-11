Жданов назвав два головні почуття Путіна до України

Володимир Путін часто змінює командувачів армії в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в поведінці президента Росії Володимира Путіна щодо України, найімовірніше, працюють два почуття – роздратування та злість. Він явно не розраховував на такий запеклий опір із боку України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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Поведінка Путіна

Експерт зазначив, що в Росії дійсно розраховували та готувалися до "бліцкригу" в Україні – "спеціальна військова операція", проголошена президентом РФ, була розрахована максимум на 4-6 днів.

"Це проявляється в тому, наскільки він (Путін – ред.) починає зараз часто міняти командувачів – починаючи від керівника операції і закінчуючи... Репресії вже дійшли до командира бригади. Ось знаменитий командувач першої танкової армії – це ж "придворна армія", яка прикривала Москву. Це Таманська та Кантемирівська дивізії – причому Таманська двічі входила до Москви у 1991 та 1993 роках, а сьогодні її командувача знято за те, що армія була практично розгромлена на полях України", – розповів Жданов.

На його думку, Володимир Путін сьогодні роздратований і злий, але його точка зору щодо ставлення до України взагалі не змінилася.

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Раніше "Сьогодні" писали про те, що в Японії намагаються допомогти Україні в боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Як писало CNN, Володимир Путін вважає, що Україна має стати завойованою державою, підпорядкована Кремлю. Крім цього, згадуючи Петра I, він натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці.