Жданов: Росія накинула оком на Молдову, але є проблема

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Плани Росії щодо нападу на Молдову — це авантюра. Ситуацію нагнітатимуть. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24"

Жданов прокоментував тривожні новини про ймовірний напад Росії на Молдову — чи можливо це і які ризики несе для України.

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"Я б поставив зустрічне питання: чим нападати? Річ у тім, що те угрупування може сьогодні здаватися сильнішим ніж уся молдовська армія, але в будь-якому випадку це буде авантюра, якщо вони наявними силами спробують щось захопити в Молдові", — сказав він.

Військовий експерт пояснює, що перекидання військ Російська Федерація може здійснити лише через нашу або румунську територію. Румунія є країною членом НАТО. А ми не дамо можливості перекинути ці війська ні через повітряний простір, ні сухопутним шляхом. Тому цей план, зазначає Жданов, може так і залишитися планом. Хоча ситуацію щодо дестабілізації Молдови Росія продовжуватиме й надалі.

"Головне завдання — створити ілюзію другого фронту проти нас. Для того, щоб ми почали перекидати війська на Одеський напрямок і тим самим послаблювати наші інші напрямки. Тому вони ще постараються порозгойдувати ситуацію, але, думаю, що сильно вони не зможуть. Не вистачає сил і засобів, якими вони наділені на сьогодні", — сказав Жданов.

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