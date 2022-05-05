Жданов спрогнозував, чи оголосить Путін повну мобілізацію в Росії

Олег Жданов заявив, що в Росії ховають в інформпросторі "спеціальну військову операцію". / Фото: ТАСС, Колаж: Сьогодні, dw.com

В Україні та світі вже не один день обговорюється новина, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити війну Україні, що дозволить йому провести мобілізацію в країні. Проте також звучить думка, що оголошення повної мобілізації малоймовірно.

Про це, зокрема, заявив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua.

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"Сьогодні шашлики, а завтра війна"

За його словами, Росія намагається "приховати" мобілізацію в країні:

"Це дуже малоймовірний сценарій. По-перше, вони навіть в інформпросторі сьогодні ховають цю "спеціальну військову операцію" і намагаються її "посунути" на другий план. По-друге, вони сьогодні не готуються до такого великого свята. До речі, зверніть увагу: вони навіть приховану мобілізацію не проводять у великих містах, а намагаються її максимально "приховати".

За його словами, Кремль не буде "вибухати" і дратувати суспільство:

"Думаю, не буде ситуації, коли вони прийшли святкувати перемогу 9 травня, "діди воювали", "можемо повторити", і Путін виходить і каже: "Пішли повторювати". Тобто сьогодні шашлики, а завтра світова війна, всі беруть речові мішки та у військкомат. Такого, вважаю, не буде".

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Москва готується оголосити про мобілізацію в Росії 9 травня, попри те, що прихована мобілізація на території РФ проходить вже зараз.

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