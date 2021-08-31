Дружина підсанкційного Козака отримала в Росії нову особистість

Цивільну дружину Тараса Козака тепер звати по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська податкова служба повністю змінила ім'я і прізвище цивільній дружині соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, який перебуває під українськими санкціями. Тепер Наталія Лавренюк – Світлана Жучкова.

Про це з посиланням на журналістів програми "Схеми" пише "Радіо Свобода".

При цьому дата і місце народження, серія і номер паспорта та ідентифікаційний номер у "Жучкової" на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії ті ж, що раніше у Лавренюк. Також там вказана та ж нерухомість у власності.

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Слід зазначити, що на Наталію Лавренюк оформлена значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема квартира в Москві вартістю 13 млн доларів, і частка в нафтовому бізнесі в Росії, діяльність якого лягла в основу українських санкцій.

При цьому ще станом на лютий 2021 року цей же ресурс вказував, що ці документи належать Наталії Миколаївні Лавренюк 1975 року народження.

Хто такий Тарас Козак

Соратник Медведчука Тарас Козак підозрюється в скоєнні державної зради, замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Крім того щодо нього діють санкції, запроваджені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати майно підозрюваного у зраді народного депутата Тараса Козака.