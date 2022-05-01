Жила на віллі, пологи приймала емігрантка: швейцарська газета дізналася про таємних дітей Путіна та Кабаєвої

SonntagsZeitung пише про народження Аліною Кабаєвою двох синів від Володимира Путіна. / Фото: Associated Press, Колаж: Сьогодні

Російська гімнастка Аліна Кабаєва народила двох синів від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Перші пологи пройшли у Швейцарії.

Про це пише швейцарська газета SonntagsZeitung, посилаючись на свої джерела.

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Народження дітей

Як зазначається, гімнастка народила двох дітей у 2015 та 2019 роках. Перша дитина народилася в Лугано (місто у швейцарському кантоні Тичино – ред.), а другий син за "рішенням президента" – в Москві.

Водночас що вперше, що вдруге пологи приймала гінеколог, що працює в клініці Сант Анна в кантоні Тичино. Вона народилася в Росії, але понад 30 років тому емігрувала до Швейцарії.

Джерело Sonntags Zeitung повідомило, що гінеколог була знайома з президентом Росії ще з юнацьких років у Санкт-Петербурзі та "продовжує підтримувати довірчі відносини". Заради других пологів вона навіть приїхала до Москви.

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Крім цього, зазначається, що під час вагітностей Аліна Кабаєва приїжджала в Лугано, зупиняючись на віллі в комуні Колліна д'Оро в передмісті Лугано або в готелі Principe Leopoldo. Співрозмовник видання описав Кабаєву як "дуже приємну жінку, справжню спортсменку, дуже прямолінійну".

Дві чи три дитини?

США не наважилися на санкції проти Аліни Кабаєвої. У публікації The Wall Street Journal було зазначено, що американські чиновники побоюються, що Путін розцінить санкції "як особистий удар", що може призвести до подальшої ескалації відносин між Росією та США. Водночас уряд США вважає гімнастку матір'ю щонайменше трьох дітей Путіна.

Також видання Page Six опублікувало інформацію, що Кабаєва народила Путіну двох синів у 2009 та 2013 роках, а в документах дітей записали на сестру Аліни.

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Нагадаємо, у 2019 році згадувалося про те, що Аліна Кабаєва народила – на світ з'явилися два хлопчики. Тоді гімнастка від коментарів щодо народження двійнят відмовилася.

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