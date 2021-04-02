300 євро за маску: очільник МОЗ Румунії порушив карантин

Румунські міністри продовжують дивувати своїми вчинками співвітчизників – після випадкової публікації секретних даних міністром оборони, його колегу з МОЗ оштрафували за відсутність маски.

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Про це пише Digi24, посилаючись на заяву поліції.

Правоохоронці заявили, що міністр охорони здоров'я Влад Войкулеску заплатив 1500 леїв (трохи більше за 300 євро) після того, як його застали без маски в парламенті.

29 березня журналісти зняли відео, на якому глава МОЗ вітався за руку і спілкувався на відстані явно меншою за два метри з іншим чоловіком в фойє парламенту. Останній при цьому був в масці, а Войкулеску свою тримав в руці.

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Пізніше він визнав свою неправоту, але пояснив свій вчинок тим, що зняв маску, аби випити води, а навколо нього натоді нікого не було.

Цікаво, що він вже не перший міністр у Румунії, якого оштрафували за порушення карантинних вимог. Незадовго до відео з Войкулеску міністр праці Ралука Туркан заплатила 500 леїв після публікації фото, на якому вона і ще кілька чиновників їхали на акцію з лісонасадження. На знімку не менш як вісім осіб сидять без масок в багажнику пікапа.

Фото: g4media.ro

Нагадаємо, торік в Румунії виписали колосальний штраф в 28 тисяч євро учасникам "карантинної" вечірки з шашликами.

Ми також писали, що не уникнув штрафу і румунський президент Клаус Йоханніс – його визнали винним у дискримінації за жарт з пародіюванням угорського акценту.

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