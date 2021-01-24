AstraZeneca заявила про проблеми з виробництвом вакцини – буде дефіцит

49 млн європейців не отримають першої дози вакцини від COVID-19

Кількість доступних вакцин AstraZeneca буде на 60% менше, ніж очікувалося, через виробничі проблеми.

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Про це повідомляє ВBC із посиланням на заяву компанії.

Комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес висловила "глибоке незадоволення" цією новиною. Хоча контракт із ЄС зобов'язував AstraZeneca підготувати до березня 80 млн доз препарату, проте постачання скоротять до 31 млн, тобто на 60%.

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Представник компанії не надав подробиць, заявивши лише, що "обсяги постачань будуть нижчими, ніж спочатку передбачалося, через зниження ефективності виробництва".

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Раніше ЄС планував виділити частину вакцини від COVID-19 партнерам, а також бідним країнам.

Нагадаємо, компанія Pfizer також тимчасово скоротить постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу.

Тим часом вакцинація від COVID-19 стартувала вже в 46 країнах:

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