Аеропорт в Кабулі можуть передати ООН

Франція і Велика Британія хочуть, щоб аеропорт в Кабулі залишився працювати для гуманітарних місій

Зараз вирішується питання, хто буде контролювати і управляти аеропортом в Кабулі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

З аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі, який через три дні повинен покинути останній солдат США, західні країни хочуть зробити хаб для гуманітарних місій – створити тут під егідою ООН "безпечну зону". Відповідну ініціативу обговорюють зараз уряди Франції та Великобританії.

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Про це заявив французький президент Емманюель Макрон газеті "Журналь дю діманш", передає телеканал France24 .

"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародному співтовариству і кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів ", – вважає Макрон.

Завершення евакуації

Париж в ніч на 29 серпня завершив свою участь в евакуації громадян Франції і афганців з Кабулу. З 17 серпня були вивезені 2834 людини, понад 2600 з них – громадяни Афганістану.

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За словами лідера Франції, дипломати виявили ще сотні афганців, які отримали "тимчасові перепустки", що дозволяють їм прибути до Франції в найближчі місяці. Ці перепустки видаються тим, кому загрожує потенційна небезпека від руху "Талібан". Париж вже почав переговори з талібами стосовно подальшої евакуації цивільних афганців.

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