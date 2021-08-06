Афіни виявилися в щільному кільці вогню від лісових пожеж: причини (відео)

Пожежі, які були погашені в Греції на початку тижня, спалахнули з новою силою

Вогонь рухається до Афін. Вогнеборці намагаються цього не допустити / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У ніч на п'ятницю тисячі людей покинули свої будинки на околицях Афін і сотні були евакуйовані на човнах з прилеглого острова Евія, оскільки в Греції четвертий день вирують лісові пожежі . Вогонь швидко розноситься по окрузі завдяки сильному вітру.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

"Пекло Данте. Образ вогню з Парніта", – написав користувач Твіттер, зробивши фото наближення вогню на його селище з парку на горі Парніта

Сьогодні влада Греції розпорядилися евакуювати великий пригород на північ від Афін, де лісові пожежі вирують у підніжжя гори Парніта. Їх вдалося загасити на початку тижня, проте сильна спека і вітер знову роздули полум'я.

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"Можливо, нам доведеться ночувати в машині, якщо ми не знайдемо знайомих, які б нас поселили ", – сказав журналістам 26-річний Йоргос, якому довелося покинути свій будинок в передмісті Полідендро.

Вогнеборці цілодобово намагаються стримати стіну вогню / Фото Reuters

Вдень стіна полум'я стояла навколо головної автомагістралі країни, що з'єднує столицю з північною Грецією. Сотні пожежних намагалися не допустити, щоб полум'я досягло сусіднього міста Марафон.

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Причини

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Дослідник клімату Афінської академії Христос Зерефос розповів німецьким журналістам про причини, які не дають можливість швидко локалізувати пожежі:

тільки за останні два дні в районі Афін відбулося 118 займань;

з Егейського моря дмуть північні вітри, які посилюються;

через низьку вологості підсохла лісова підстилка;

дощів в регіоні не було з травня.

Токсичні пари

Жителів грецької столи і туристів знову попросили залишатися вдома, щоб уникнути отруєння токсичними парами від пожеж. Вогонь і викликані ним вибухи на високовольтних лініях електропередачі привели до появи величезної хмара диму, який накрив Афіни.

Нагадаємо, Україна вирішила надати допомога Греції в боротьбі з пожежами , з якими країна не може впоратися самостійно.

На минулих вихідних в Греції було зафіксовано 46 лісових пожеж .