Акваріум з лавандою замість захисної маски – бельгієць дивує людей своїм винаходом

Трикілограмову конструкцію митець носить щодня, і кожен день протирає. Рослини у акваріумі потребують поливу

Саморобну оазу замість захисної маски використовує житель Бельгії. Винахід, який нагадує теплицю, він вдягає щоразу, коли виходить надвір. Усередині вирощує корисні трави, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Бельгія й досі у червоній зоні за кількістю хворих на ковід, вже пів року діє суворий карантин. Бельгійці втомилися від обмежень і, щоби не носити звичайних масок, вигадують оригінальні альтернативи.

Мінітеплицю на голові носить митець Алан Версхюрен. На вигляд – це прозорий пластиковий короб, який вдягає на плечі і цілком закриває ним голову. На дні лежить шар землі, а звідти ростуть корисні трави.

"Тут лаванда, чебрець, розмарин. Доглядати за ними легко – поливаю їх кілька разів на тиждень. Вони допомагають не лише вберегтися, а й швидше одужати у разі інфікування", – розповідає Алан.

Створив його чоловік ще 15 років тому, тоді як артпроєкт, яким надихнувся в улюбленому Тунісі. А під час пандемії ковіду застосував на практиці. Винахідник страждає на астму і каже: дихати у саморобній оазі набагато легше за медичну маску.

Вага винаходу – близько трьох кілограмів і носити його можна до чотирьох годин на день. Удома винахідник щоденно чистить короб – протирає скло та листя рослин. І запевняє: у такому засобі почувається цілком безпечно.

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