Звідки квитки по 10-20 євро? Найбільші лоукостери Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень

Фото: Cheapest trip

Найбільші європейські лоукостер Ryanair і Wizz Air регулярно пропонують польоти за наднизькими тарифами, які дозволяють літати за 10-20 євро, а іноді навіть 5 євро в одну сторону. У той же час в 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира у Ryanair склала 90 євро, у Wizz Air – 115 євро.

Реклама

Про це повідомляє Avianews.

На що витрачає гроші Ryanair

В 2021 фінансовому році авіакомпанія витратила 2 млрд 475,2 млн євро. З них найбільше грошей направили на амортизацію – 571 млн євро або 23% всіх витрат. На гас і паливно-мастильні матеріали пішло 542,6 млн євро або 21,9% всіх витрат. А на третьому місці опинилися витрати на персонал – 472,2 млн євро або 19% всіх витрат.

Інші витрати Ryanair:

технічне обслуговування, ремонт літаків і запчастини – 206,7 млн євро (8,4%);

оплата різних зборів в аеропортах – 287,2 млн євро (11,6%);

дистрибуція квитків, реклама – 201,5 млн євро (8,1%);

аеронавігаційні збори – 187,3 млн євро (7,6%);

оренда літаків – 6,7 млн євро (0,3%).

На що витрачає гроші Wizz Air

У Угорській авіакомпанії за фінансовий 2021-й витратили 1 млрд 173,4 млн євро. З них на амортизацію техніки – 345,3 млн євро або 29,4% від усіх витрат, збори в аеропортах і аеронавігаційне обслуговування – 254,9 млн євро або 21,7% від усіх витрат. А на паливо авіакомпанія витратила 253,8 млн євро або 21,6% від усіх витрат.

Реклама

Також Wizz Air витрачав гроші на:

технічне обслуговування літаків, витратні матеріали та запчастини – 165,7 млн євро (14,1%);

дистрибуцію квитків і реклами – 19,6 млн євро (1,7%)

зарплату персоналу – 132,9 млн євро (11,3%)

інші витрати – 1,2 млн євро (0,1%)

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз на наступному тижні, швидше за все, затвердить санкції проти представників білоруської влади, відповідальних за примусову посадку літака Ryanair в Мінську.