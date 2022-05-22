Польський президент стане першим іноземним лідером, який виступить у Верховній Раді

Анджей Дуда приїхав до України та виступить у Раді. Колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді.

Про це повідомляє сайт польського президента.

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"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedziel w Radzie Najwyszej w Kijowie wygosi ordzie як pierwsza gowa obcego pastwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O - Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

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Незважаючи на продовження бої на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії до виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

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