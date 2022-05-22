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Анджей Дуда приїхав до України

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22 травня, 03:49
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Польський президент стане першим іноземним лідером, який виступить у Верховній Раді
Анджей Дуда приїхав до України та виступить у Раді. Колаж "Сьогодні"
Анджей Дуда приїхав до України та виступить у Раді. Колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді.

Про це повідомляє сайт польського президента.

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Деталі

"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.

Москва заплатить сповна. Дуда заявив, що з Росії вичавлять усе до копійки

Незважаючи на продовження бої на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії до виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

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Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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