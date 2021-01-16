Більше не Меркель: керівна партія Німеччини обрала нового очільника

У Німеччині обрали Арміна Лашета новим лідером Християнсько-демократичного союзу. Його вже цієї осені політична сила висуне в канцлери країни на виборах
Про це повідомляє DW.
На пост претендували Норберт Реттген, Фрідріх Мерц і Армін Лашет. За регламентом, кожен з трьох кандидатів на пост лідера правлячої партії повинен був виступити з промовою, а потім – голосування.
ХДС не змогла вибрати нового лідера в першому турі. До другого туру голосування вийшли вже два кандидати – Фрідріх Мерц і Армін Лашет.
Лашет набрав більшу кількість голосів і очолив партію.
Формально процедура обрання нового голови партії завершиться після голосування поштою, оскільки варіант онлайн-голосування не передбачений в законі про партії Німеччини.
У Німеччині вважають, що Лашет ідеологічно найближчий до Меркель і може продовжити її партійну політику.
Нагадаємо, що 2018 року Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. Також політик оголосила, що 2021 року вонане претендуватиме на будь-які політичні пости.
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