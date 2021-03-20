AstraZeneca і тромбоз: вчені виявили зв'язок та як уникнути смертей

Дві команди європейських незалежних вчених визначили, через що після вакцинації AstraZeneca у людей можуть з'явитися тромби.

Реклама

Про це пише Reuters.

Попередньо Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцина не пов'язана зі збільшенням ризику утворення тромбів. Але це не виключає того, що препарат може викликати аутоімунні реакції, які провокують утворення згустків крові в судинах, відоме як тромбоз.

"Ця конкретна вакцина викликає рідкісну аутоімунну реакцію, через яку з'являються антитіла, які потім взаємодіють з тромбоцитами, але ми не знаємо, чому це відбувається", – сказав заступник голови німецького Товариства дослідження тромбозу і гемостазу лікар Роберт Кламрот, пише WSJ.

Також вчені заявили, що тепер знають, як виявити потенційну небезпеку до того, як наступить фатальний випадок. Завдяки цьому медики зможуть провести лікування, і людині нічого не загрожуватиме.

Реклама

Так, ускладнення можуть бути у пацієнтів із головним болем, запамороченням або порушенням зору на четвертий день після вакцинації. Діагностувати тромбоз можна за допомогою аналізу крові, а лікувати потрібно розріджуючими кров препаратами і імуноглобуліном.

Вчені стверджують, що тепер людям точно не варто боятися вакцини.

Нагадаємо, раніше в Данії повідомили про два випадки утворення тромбів і крововиливів у мозок у людей, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Також ми писали, що дедалі більше країн Європи відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це сталося після того, як європейський регулятор заявив про безпеку британської розробки.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама