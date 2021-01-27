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AstraZeneca "виправдалася" за зрив поставок вакцини від COVID-19 в ЄС

27 січня, 05:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Європа очікує отримати 17 млн доз вакцини AstraZeneca

Виробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca повідомив, що з виробництвом основного компонента вакцини виникли складності, тому стався зрив поставок препарату в країни ЄС.

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Про це пише La Repubblica.

За словами глави компанії Паскаля Соріо, перший етап виробництва вакцини здійснюється на двох заводах в Бельгії і Нідерландах.

"З виробництвом основного компонента препарату виникли складності. Ми відстаємо від графіка на два місяці, але зараз вже працюємо над вирішенням цієї проблеми", – сказав він.

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До кінця лютого Європа очікує отримати 17 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Раніше в компанії заявили, що кількість доступних вакцин AstraZeneca буде на 60% менше, ніж очікувалося, в зв'язку з виробничими проблемами.

Також повідомлялося, що Євросоюз погрожує заблокувати експорт COVID-вакцини за межі блоку, в тому числі і до Великої Британії.

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ЄС вакцина коронавірус AstraZeneca
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