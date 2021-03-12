AstraZeneca істотно скорочує постачання вакцин в ЄС

У першому кварталі поставки зменшаться з 40 до 30 млн доз

Виробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca зменшить кількість доз для поставки в ЄС.

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Як повідомляє Reuters, поставки в першому кварталі зменшаться з 40 до 30 млн доз.

Очікується, що в квітні виробник поставить ЄС ще 20 млн доз препарату. Попередньо, затримки з поставками пов'язані з труднощами, які виникли з роботою глобальної системи постачання.

У січні AstraZeneca повідомила про скорочення плану поставок в ЄС з 80 до 31,5 млн доз.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca з однієї партії в зв'язку з розслідуванням смерті однієї людини і захворювання іншої після щеплення.

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Також ми писали, що в Південній Кореї продовжують фіксувати смерті людей, яким ввели вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. При цьому влада стверджує, що зв'язку між цими летальними випадками та препаратом немає.

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