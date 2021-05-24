Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі

Євросоюз прийняв жорстке рішення у відповідь на "повітряне піратство" і репресії щодо Романа Протасевича

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Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення щодо заборони польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС по Білорусії, опублікованому Європейською службою зовнішньої політики.

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Рада ЄС рішуче засудила інцидент з примусовим приземленням літака Ryanair в Мінську 23 травня і прийняла низку рішень щодо Білорусі. Зокрема:

вимагає негайного звільнення опозиційного активіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги;

закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей "безпрецедентний і неприйнятний інцидент";

пропонує якнайшвидше розробити списки фізичних та юридичних осіб, причетних до події, для введення нових санкцій стосовно Білорусі й прийняти їх;

закликає всіх авіаперевізників з ЄС уникати перельотів через Білорусь;

закликає зробити все необхідне для заборони прольоту літаків білоруських авіакомпаній через повітряний простір ЄС і запобігання доступу до аеропортів ЄС рейсів, що виконують такі авіакомпанії;

висловлює солідарність з Латвією на тлі висилки посла і дипломатів цієї країни з Білорусі.

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Нагадаємо, що Велика Британія першою відреагувала на події в Білорусі та ввела санкції щодо 99 фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську