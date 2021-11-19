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СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Австрія оголосила локдаун та примусову вакцинацію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 18:56
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Умовляння не подіяли, влада зобов'язала вакцинуватися всіх громадян
Вакцинація в Австрії є обов'язковою для всіх / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Вакцинація в Австрії є обов'язковою для всіх / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Австрія стала першою країною в Європейському Союзі, де вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.

Про це повідомляє The Guardian.

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Жорстке рішення

Як заявив канцлер Олександр Шалленберг, Австрія запровадить загальний карантин та обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Обов'язкове щеплення стане з 1 лютого 2022 року.

"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", – зазначив Шалленберг.

Національний локдаун

А з 22 листопада в Австрії запроваджується загальнонаціональний локдаун. Всім громадянам незалежно від вакцинації дозволено залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності або для зайняття спортом. З початку цього тижня в країні діє локдаун для тих, хто не пройшов вакцинацію.

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18 листопада було зафіксовано черговий антирекорд – у країні з населенням майже 9 млн людей виявили понад 15 000 нових випадків COVID-19.

Пандемія продовжується

  • За даними наукового онлайн-видання OurWorldInData, середній показник захворюваності в ЄС збільшився в чотири рази за останні тижні: з трохи більше 110 нових випадків на мільйон людей на день 1 жовтня до 446 – 18 листопада.
  • В Україні за 18 листопада було зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.
  • В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10–15% швидше своїх "родичів".
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на сьогоднішній день столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповнені трохи більше 66%. При цьому ліжка із киснем – 71%. Таким чином ситуація набагато покращала і можна відкривати школи.

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