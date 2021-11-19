Австрія оголосила локдаун та примусову вакцинацію

Австрія стала першою країною в Європейському Союзі, де вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні вводиться повний національний локдаун.
Про це повідомляє The Guardian.
Жорстке рішення
Як заявив канцлер Олександр Шалленберг, Австрія запровадить загальний карантин та обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Обов'язкове щеплення стане з 1 лютого 2022 року.
Далі по темі
"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", – зазначив Шалленберг.
Національний локдаун
А з 22 листопада в Австрії запроваджується загальнонаціональний локдаун. Всім громадянам незалежно від вакцинації дозволено залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності або для зайняття спортом. З початку цього тижня в країні діє локдаун для тих, хто не пройшов вакцинацію.
18 листопада було зафіксовано черговий антирекорд – у країні з населенням майже 9 млн людей виявили понад 15 000 нових випадків COVID-19.
Пандемія продовжується
- За даними наукового онлайн-видання OurWorldInData, середній показник захворюваності в ЄС збільшився в чотири рази за останні тижні: з трохи більше 110 нових випадків на мільйон людей на день 1 жовтня до 446 – 18 листопада.
- В Україні за 18 листопада було зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.
- В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10–15% швидше своїх "родичів".
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на сьогоднішній день столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповнені трохи більше 66%. При цьому ліжка із киснем – 71%. Таким чином ситуація набагато покращала і можна відкривати школи.