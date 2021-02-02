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Австрія пом'якшує карантин з 8 лютого: що буде дозволено

2 лютого, 00:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У країні було зафіксовано понад 400 тисяч випадків коронавірусу

З 8 лютого в Австрії пом'якшують карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

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Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає Kurier.

"Хороша новина в тому, що локдаун в Австрії виявився ефективним. Погана новина в тому, що мутації – британська і південноафриканська – поширюються", – сказав Курц.

Вже через тиждень в країні відкриють торгові точки, музеї і зоопарки. Також запрацюють школи. Однак влада закликає не забувати про заходи безпеки.

Приходячи до салонів краси необхідно буде мати з собою негативний тест на коронавірус, який був зроблений не пізніше 24 годин до візиту.

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У громадських місцях необхідно буде носити маски FFP2.

За останніми даними, в Австрії було зафіксовано понад 414 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 7 тисяч осіб. Побороли хворобу понад 390 тисяч осіб.

Водночас в Грузії після відновлення роботи магазинів і громадського транспорту введуть карантин вихідного дня.

До речі, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Австрія карантин коронавірус
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