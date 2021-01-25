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Барикади, підпали і масові арешти: у Нідерландах тривають заворушення (відео)

25 січня, 23:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Роттердамі жителів просять не залишати домівок

У містах Нідерландів у понеділок, 25 січня, тривають заворушення, в які перейшли протести проти продовження жорсткого локдауну. Люди продовжують громити магазини, будують барикади і влаштовують підпали, а поліція намагається затримувати протестувальників.

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Про це свідчать численні відео у Мережі.

У понеділок особливо жорстокі сутички протестувальників із поліцією відбуваються в Роттердамі.

Розлючені люди підпалюють вуличні лотки і смітники.

Багато протестувальників в Роттердамі будують посеред вулиць барикади, за якими ховаються від поліції, інші вступають в сутички з правоохоронцями у дворах. Жителів міста просять не залишати свої будинки.

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Не відстає від Роттердама і невелике місто Харлем – там теж палять і б'ються з поліцією.

На наступному відео видно, як поліція масово затримує учасників протесту у ще одному містечку Гелені.

Нагадаємо, 24 січня у Нідерландах після ухвалення владою рішення про продовження жорсткого локдауну в багатьох містах люди почали виходити на протести, які переросли в погроми магазинів і розбивання чужих машин.

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Нідерланди затримання поліція заворушення барикади сутички
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